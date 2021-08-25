В Австралії науковці створили інструмент для прогнозування кількості носіїв коронавірусу на авіарейсах.

Про це повідомляють представники Державного об’єднання наукових і прикладних досліджень (CSIRO) країни.

Його розробили фахівці Національного наукового агентства Австралії та Технологічного університету Квінсленда.

Він дозволяє визначати число потенційно інфікованих пасажирів на кожному рейсі. Інформація базується на даних про загальну кількість туристів і рівень захворюваності на коронавірус у країнах, звідки вони прибули.

Інструмент буде ще одним способом оцінки ситуації та дасть змогу ретельніше підходити до запровадження додаткових обмежень на кордонах.

Завдяки йому можна визначати рівень потенційної загрози поширення коронавірусу. Спираючись на ці дані, можна більш обґрунтовано ухвалювати рішення щодо посилення чи послаблення протиепідемічних заходів на кордонах.

Поки що країни залежно від ситуації з коронавірусом запроваджують обмеження для туристів з певних країн, зобов’язують їх робити ПЛР-тестування чи перебувати на самоізоляції після прибуття. Також ще однією умовою для в’їзду є наявність вакцинації.

Джерело: CSIRO