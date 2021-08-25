Станом на 25 серпня вся Україна залишається у зеленій зоні карантину. Лише одна область – Львівська – має перевищення рівня госпіталізацій – 56%.

Нагадуємо, що норма госпіталізацій для зеленої зони – 50%.

Для того, щоб перевести регіон до червоної зони карантину, у ньому має бути перевищення щонайменше за двома епідпоказниками.

Через складну ситуацію з коронавірусом у США громадянам рекомендують зробити щеплення від грипу. Водночас вакцинацію варто пройти раніше.

Зазвичай Центри США з контролю і профілактики захворювань пропонують зробити щеплення від грипу до кінця жовтня, проте цьогоріч не варто чекати.