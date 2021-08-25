Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

В одній області України показник рівня госпіталізацій перевищує норму

карантин, коронавірус

Станом на 25 серпня вся Україна залишається у зеленій зоні карантину. Лише одна область – Львівська – має перевищення рівня госпіталізацій – 56%.

Нагадуємо, що норма госпіталізацій для зеленої зони – 50%.

Читайте
В Україні за добу зафіксували 727 випадків Covid-19

Для того, щоб перевести регіон до червоної зони карантину, у ньому має бути перевищення щонайменше за двома епідпоказниками.

Через складну ситуацію з коронавірусом у США громадянам рекомендують зробити щеплення від грипу. Водночас вакцинацію варто пройти раніше.

Зазвичай Центри США з контролю і профілактики захворювань пропонують зробити щеплення від грипу до кінця жовтня, проте цьогоріч не варто чекати.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка