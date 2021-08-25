Станом на 25 серпня 2021 року в Україні виявили 2 276 590 випадків коронавірусу, за добу – 727 нових хворих.
З-поміж них – 46 дітей та 10 медпрацівників.
Загалом в Україні 53 521 людина померла від коронавірусу, за день – 20 летальних випадків.
Водночас одужати вдалося 2 202 160 особам, за добу – 382.
В Україні за увесь час провели 11 857 352 ПЛР-тестування, протягом дня – 12 855.
Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (62), Запорізькій (62) та Тернопільській (57) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 42 випадки;
- Донецька область – 11 випадків;
- Житомирська область – 8 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 62 випадки;
- Івано-Франківська область – 51 випадок;
- Київська область – 20 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 8 випадків;
- Львівська область – 39 випадків;
- Миколаївська область – 17 випадків;
- Одеська область – 62 випадки;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 25 випадків;
- Сумська область – 15 випадків;
- Тернопільська область – 57 випадків;
- Харківська область – 33 випадки;
- Херсонська область – 25 випадків;
- Хмельницька область – 24 випадки;
- Черкаська область – 12 випадків;
- Чернівецька область – 55 випадків;
- Чернігівська область – 7 випадків.
Коронавірус в Україні
На 24 серпня 2021 року в Україні 2 275 863 особи захворіли на Covid-19. Згідно зі статистикою коронавірусу, у країні зафіксували 692 нові підтверджені випадки хвороби.