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Людмила Грубник |

В Україні за добу зафіксували 727 випадків Covid-19

коронавірус

Станом на 25 серпня 2021 року в Україні виявили 2 276 590 випадків коронавірусу, за добу – 727 нових хворих.

З-поміж них – 46 дітей та 10 медпрацівників.

Загалом в Україні 53 521 людина померла від коронавірусу, за день – 20 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося 2 202 160 особам, за добу – 382.

В Україні за увесь час провели 11 857 352 ПЛР-тестування, протягом дня – 12 855.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (62), Запорізькій (62) та Тернопільській (57) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 13 випадків;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 42 випадки;
  • Донецька область – 11 випадків;
  • Житомирська область – 8 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 62 випадки;
  • Івано-Франківська область – 51 випадок;
  • Київська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 8 випадків;
  • Львівська область – 39 випадків;
  • Миколаївська область – 17 випадків;
  • Одеська область – 62 випадки;
  • Полтавська область – 14 випадків;
  • Рівненська область – 25 випадків;
  • Сумська область – 15 випадків;
  • Тернопільська область – 57 випадків;
  • Харківська область – 33 випадки;
  • Херсонська область – 25 випадків;
  • Хмельницька область – 24 випадки;
  • Черкаська область – 12 випадків;
  • Чернівецька область – 55 випадків;
  • Чернігівська область – 7 випадків.
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Коронавірус в Україні

На 24 серпня 2021 року в Україні 2 275 863 особи захворіли на Covid-19. Згідно зі статистикою коронавірусу, у країні зафіксували 692 нові підтверджені випадки хвороби.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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