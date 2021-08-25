Станом на 25 серпня 2021 року в Україні виявили 2 276 590 випадків коронавірусу, за добу – 727 нових хворих.

З-поміж них – 46 дітей та 10 медпрацівників.

Загалом в Україні 53 521 людина померла від коронавірусу, за день – 20 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося 2 202 160 особам, за добу – 382.

В Україні за увесь час провели 11 857 352 ПЛР-тестування, протягом дня – 12 855.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (62), Запорізькій (62) та Тернопільській (57) областях.

Статистика:

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 42 випадки;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 8 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 51 випадок;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 8 випадків;

Львівська область – 39 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 25 випадків;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область – 57 випадків;

Харківська область – 33 випадки;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 24 випадки;

Черкаська область – 12 випадків;

Чернівецька область – 55 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Коронавірус в Україні

На 24 серпня 2021 року в Україні 2 275 863 особи захворіли на Covid-19. Згідно зі статистикою коронавірусу, у країні зафіксували 692 нові підтверджені випадки хвороби.