Офіційне визнання країнами Євросоюзу українських Covid-сертифікатів у застосунку Дія означає для сотень тисяч українців можливість подорожувати Європою без обмежень і перешкод. Проте багатьом ще не зовсім зрозумілий механізм генерування Covid-сертифіката в Дії та отримання для нього електронного підпису.
Як це зробити, розповів в ефірі одного з телеканалів віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Отже, для того, щоб згенерувати Covid-сертифікат у застосунку Дія, треба:
- оновити застосунок у Play Market або AppStore;
- натиснути на опцію Послуги;
- вибрати опцію Згенерувати сертифікат.
Далі потрібно власноруч підписати заяву на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії.
– Це необхідний пункт, адже Covid-сертифікат – це перший медичний документ у Дії. Щоб отримати медичні дані, потрібен підпис і згода людини на це. Замість того, щоб затверджувати папірці в кабінетах, це можна зробити за допомогою підпису в Дії, – зауважив Михайло Федоров.
Як згенерувати підпис у Дії
- Протріть фронтальну камеру, щоб випадкові відбитки пальців не заважали ідентифікації. Краще робити це на однорідному тлі та із яскравим освітленням.
- Наведіть камеру на обличчя. Потрібно, щоб воно потрапило в зелену рамку на екрані.
- Виконайте вказівки застосунку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити ваше фото із біометрією в реєстрі.
- Система робить фінальне фото – і все.
Отже, після цього ніхто не зможе підробити ваш підпис, бо ви підтвердили свою особу.
Після цього сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку Дія. Увесь процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно, запевняє міністр.
Сертифікат діятиме впродовж 180 днів з моменту отримання повного курсу вакцинації.
Перевірити дійсність Covid-сертифіката можна буде за QR-кодом. Це зручно, адже не потрібно додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки. У QR-коді закодований документ.
В аеропорту, коли ви приїдете до іншої країни, у вас перевірять ваш фізичний закордонний паспорт. А також зчитають QR-код з вашого Covid-сертифіката в Дії.
Медичні і персональні дані не передаються в інші країни і розміщені тільки у вашому телефоні та в ЕСОЗ.
Проект реалізований за підтримки представництва Європейського Союзу в Україні, Академії електронного урядування Естонії в межах проекту EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.
Джерело: КМУ