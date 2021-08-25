Офіційне визнання країнами Євросоюзу українських Covid-сертифікатів у застосунку Дія означає для сотень тисяч українців можливість подорожувати Європою без обмежень і перешкод. Проте багатьом ще не зовсім зрозумілий механізм генерування Covid-сертифіката в Дії та отримання для нього електронного підпису.

Як це зробити, розповів в ефірі одного з телеканалів віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Отже, для того, щоб згенерувати Covid-сертифікат у застосунку Дія, треба:

оновити застосунок у Play Market або AppStore;

натиснути на опцію Послуги;

вибрати опцію Згенерувати сертифікат.

Далі потрібно власноруч підписати заяву на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії.

– Це необхідний пункт, адже Covid-сертифікат – це перший медичний документ у Дії. Щоб отримати медичні дані, потрібен підпис і згода людини на це. Замість того, щоб затверджувати папірці в кабінетах, це можна зробити за допомогою підпису в Дії, – зауважив Михайло Федоров.

Як згенерувати підпис у Дії

Протріть фронтальну камеру, щоб випадкові відбитки пальців не заважали ідентифікації. Краще робити це на однорідному тлі та із яскравим освітленням.

Наведіть камеру на обличчя. Потрібно, щоб воно потрапило в зелену рамку на екрані.

Виконайте вказівки застосунку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити ваше фото із біометрією в реєстрі.

Система робить фінальне фото – і все.

Отже, після цього ніхто не зможе підробити ваш підпис, бо ви підтвердили свою особу.

Після цього сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку Дія. Увесь процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно, запевняє міністр.

Сертифікат діятиме впродовж 180 днів з моменту отримання повного курсу вакцинації.

Перевірити дійсність Covid-сертифіката можна буде за QR-кодом. Це зручно, адже не потрібно додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки. У QR-коді закодований документ.

В аеропорту, коли ви приїдете до іншої країни, у вас перевірять ваш фізичний закордонний паспорт. А також зчитають QR-код з вашого Covid-сертифіката в Дії.

Медичні і персональні дані не передаються в інші країни і розміщені тільки у вашому телефоні та в ЕСОЗ.

Проект реалізований за підтримки представництва Європейського Союзу в Україні, Академії електронного урядування Естонії в межах проекту EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Джерело: КМУ