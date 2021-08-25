Через складну ситуацію з коронавірусом Японія розширює режим надзвичайного стану, обмеження зачеплять ще вісім префектур.

З 27 серпня 2021 року режим надзвичайного стану діятиме у префектурах Хоккайдо, Міягі, Гіфу, Аїті, Міє, Сіга, Окаяма і Хіросіма.

Поки що обмежувальні заходи запровадили до 12 вересня.

У цих префектурах діятиме заборона на продаж алкоголю, проведення караоке у закладах. Крім того, запроваджуватимуться обмеження щодо кількості громадян в універмагах і торгових центрах.

Прем’єр-міністр країни Йосіхіде Суга закликав громадян скоротити кількість поїздок, а компанії – максимально відправити співробітників на дистанційку, щоб зменшити кількість людей у транспорті.

Водночас режим надзвичайного стану в Японії діє у Токіо і в префектурах Ібаракі, Тотіґі, Гунма, Тіба, Сайтама, Канагава, Сідзуока, Кіото, Осака, Хіого, Фукуока і Окінава.

Заходи довелося запроваджувати через циркуляцію більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта і значне погіршення епідситуації.

Джерело: The Japan Тimes