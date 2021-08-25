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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Жодних кафе і ресторанів: у Греції запроваджують обмеження для невакцинованих

маски, ресторан, карантин

У Греції для невакцинованих громадян запроваджують низку обмежень, зокрема людей без Covid-сертифікатів не пускатимуть до кафе та ресторанів.

Обмеження розпочнуть діяти 13 вересня 2021 року.

Окрім ресторанів та кафе, буде обмежено доступ до спортивних залів та клубів. Альтернативою сертифікату буде документ про одужання від коронавірусу.

Масковий режим буде обов’язковим під час перебування у закритих приміщеннях, а також у місцях масового скупчення людей на відкритому повітрі.

Невакциновані співробітники державного та приватного секторів мають проходити тестування раз на тиждень за власний кошт.

Учні, студенти, працівники шкіл та університетів мають здавати експрес-тести двічі на тиждень.

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Студенти самостійно платитимуть за тестування, для школярів це буде безкоштовно.

Експрес-тести коштуватимуть 10 євро, повідомили представники місцевої влади.

Нині через більш небезпечний штам коронавірусу Дельта громадян закликають активніше вакцинуватися від вірусу. Щеплення рятує від тяжкого перебігу захворюваності та смерті.

Джерело: Ekathimerini

Фото: Depositphotos

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