Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

1 581 випадок: в Україні за добу виявили удвічі більше хворих на Covid-19

діти, коронавірус

Станом на 26 серпня 2021 року в Україні виявили 2 278 171 випадок коронавірусу. За добу в Україні удвічі збільшився добовий приріст нових хворих, їхня кількість – 1 581 (днем раніше – 727).

З-поміж них – 104 дитини та 38 медпрацівників.

З початку пандемії вірус забрав життя 53 566 осіб, за добу – 45.

Водночас одужали загалом 2 203 429 українців, за день – 1 269.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 880 472 ПЛР-тестування, протягом дня – 23 120.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (161), Одеській (119) та Харківській (105) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 46 випадків;
  • Волинська область – 16 випадків;
  • Дніпропетровська область – 79 випадків;
  • Донецька область – 161 випадок;
  • Житомирська область – 33 випадки;
  • Закарпатська область – 21 випадок;
  • Запорізька область – 54 випадки;
  • Івано-Франківська область – 23 випадки;
  • Київська область – 56 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 93 випадки;
  • Львівська область – 40 випадків;
  • Миколаївська область – 34 випадки;
  • Одеська область – 119 випадків;
  • Полтавська область – 40 випадків;
  • Рівненська область – 41 випадок;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 48 випадків;
  • Харківська область – 105 випадків;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 48 випадків;
  • Черкаська область – 35 випадків;
  • Чернівецька область – 81 випадок;
  • Чернігівська область – 57 випадків.

коронавірус 26 серпня 2021

Читайте
Українці, які вакцинувалися від Covid-19, отримають привілеї під час локдауну

Коронавірус в Україні

У середу, 25 серпня 2021 року, в Україні виявили 2 276 590 випадків коронавірусу, за добу було 727 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка