Станом на 26 серпня 2021 року в Україні виявили 2 278 171 випадок коронавірусу. За добу в Україні удвічі збільшився добовий приріст нових хворих, їхня кількість – 1 581 (днем раніше – 727).

З-поміж них – 104 дитини та 38 медпрацівників.

З початку пандемії вірус забрав життя 53 566 осіб, за добу – 45.

Водночас одужали загалом 2 203 429 українців, за день – 1 269.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 880 472 ПЛР-тестування, протягом дня – 23 120.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (161), Одеській (119) та Харківській (105) областях.

Статистика:

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 79 випадків;

Донецька область – 161 випадок;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 56 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 93 випадки;

Львівська область – 40 випадків;

Миколаївська область – 34 випадки;

Одеська область – 119 випадків;

Полтавська область – 40 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 105 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 48 випадків;

Черкаська область – 35 випадків;

Чернівецька область – 81 випадок;

Чернігівська область – 57 випадків.

Коронавірус в Україні

У середу, 25 серпня 2021 року, в Україні виявили 2 276 590 випадків коронавірусу, за добу було 727 нових хворих.