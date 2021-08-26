Станом на 26 серпня 2021 року в Україні виявили 2 278 171 випадок коронавірусу. За добу в Україні удвічі збільшився добовий приріст нових хворих, їхня кількість – 1 581 (днем раніше – 727).
З-поміж них – 104 дитини та 38 медпрацівників.
З початку пандемії вірус забрав життя 53 566 осіб, за добу – 45.
Водночас одужали загалом 2 203 429 українців, за день – 1 269.
За час поширення вірусу в Україні провели 11 880 472 ПЛР-тестування, протягом дня – 23 120.
Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (161), Одеській (119) та Харківській (105) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 46 випадків;
- Волинська область – 16 випадків;
- Дніпропетровська область – 79 випадків;
- Донецька область – 161 випадок;
- Житомирська область – 33 випадки;
- Закарпатська область – 21 випадок;
- Запорізька область – 54 випадки;
- Івано-Франківська область – 23 випадки;
- Київська область – 56 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 93 випадки;
- Львівська область – 40 випадків;
- Миколаївська область – 34 випадки;
- Одеська область – 119 випадків;
- Полтавська область – 40 випадків;
- Рівненська область – 41 випадок;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 48 випадків;
- Харківська область – 105 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 48 випадків;
- Черкаська область – 35 випадків;
- Чернівецька область – 81 випадок;
- Чернігівська область – 57 випадків.
Коронавірус в Україні
У середу, 25 серпня 2021 року, в Україні виявили 2 276 590 випадків коронавірусу, за добу було 727 нових хворих.