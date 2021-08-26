У Колумбії чоловік віком понад 60 років отримав сім щеплень від Covid-19. Його прищеплювали чотирма різними вакцинами від коронавірусу. За цим фактом розпочато розслідування, щоб дізнатися, чи не було ще таких випадків.

Як повідомила представник системи охорони здоров’я Міерланді Торрес, чоловік має явні проблеми з психікою.

– Людина, якій робили вакцинацію сім разів у різних Мегацентрах міста, вже повністю ідентифікована. Цій людині понад 60 років, і вона з очевидними психологічними проблемами, – йдеться в повідомленні.

Вакцинували колумбійця препаратами CoronaVac, AztraZeneca, Pfizer і Janssen. Торрес заявила, що після семиразового щеплення у чоловіка не було будь-яких реакцій.

– Це явно свідчить про недоліки, які ми маємо в інформаційних системах, щоб отримувати дані про вакцинованих людей у режимі реального часу, і очевидно, що така ситуація ускладнює негайне виявлення подібних випадків і отримання інформації протягом тривалішого періоду часу, – заявила Торрес.

Влада стверджує, що чоловік не понесе ніякого покарання за семиразову вакцинацію, зараз робляться спроби знайти інших людей, які також могли отримати більше щеплень, ніж рекомендовано.

У країні також були впроваджені інструменти, які запобігають подібним випадкам.

У Сербії 70-річний відлюдник Панта Петрович, який майже 20 років тому почав жити у гірській печері, вакцинувався від коронавірусу. Чоловік, який усвідомлено відмовився від благ цивілізації, отримав дозу вакцини і закликає інших імунізуватися. Він також висловив бажання отримати три дози.

Джерело: noticias.caracoltv