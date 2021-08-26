В Україні продовжує зростати кількість нових випадків штаму коронавірусу Дельта. Але система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі Covid-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, ще 5 серпня у країні було 147 випадків штаму Дельта, а вже 20 серпня – 520. У зв’язку з цим впродовж літа система охорони здоров’я на всіх рівнях готувалися до можливих спалахів хвороби.

– Зараз система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі Covid-19, спричиненої штамом Дельта. Але пам’ятайте, що звичайні профілактичні заходи (носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції) зможуть захистити вас та ваших рідних від інфікування Covid-19, – зазначив Кузін.

Він наголосив, що лише вакцинація може захистити від важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті від коронавірусу.

Нині в Україні вже підготували 256 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу хворим на Covid-19. Потужність налічує майже 39 тис. ліжкомісць, із них 96 % забезпечені киснем. В областях закупили та отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп’ютерний томограф та 148 рентген-апаратів.

Також у країні є запас тестів на понад 2 млн досліджень та 2,3 млн експрес-тестів на визначення антигену.

У МОЗ повідомили, що 22-23 серпня Україна отримала від Польщі гуманітарну допомогу: кисневі концентратори, кардіомонітори, пульсоксиметри, медичні рукавички, маски хірургічні тощо.

В Україні у четвертому кварталі 2021 року планують запустити секвенування лабораторних зразків у власній референс-лабораторії ДУ Центр громадського здоров’я МОЗ України. Таким чином штам Дельта зможуть діагностувати на обласному та національному рівні.

Станом на 26 серпня в Україні зафіксували 1 581 новий випадок коронавірусу за добу. Одужати вдалося 1 269 людям, а померли – 45 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (161), Одеській (119) та Харківській (105) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.