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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Американська авіакомпанія зобов’яже невакцинованих працівників платити $200 щомісяця

стюард в літаку

Американська авіакомпанія Delta Air Lines планує зобов’язати усіх працівників без щеплення від коронавірусу щотижня проходити тести, а також платити щомісяця $200.

Про це повідомив керівник компанії Ед Бастіан.

– Хоча ми можемо пишатися нашим рівнем вакцинації – 75%, агресивність нового штаму означає, що нам потрібно вакцинувати якомога більше наших людей і як можна ближче до 100%, – зазначив Ед Бастіан.

Крім того, з 1 листопада 2021 року всі співробітники компанії без щеплення, які зареєстровані у плані медичного обслуговування на базі облікового запису Delta, будуть щомісяця додатково платити $200.

За інформацією авіакомпанії, середня вартість перебування співробітника з коронавірусом у лікарні обійшлася Delta у $50 тис. на людину.

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– Додаткова плата необхідна для усунення фінансового ризику, який створює для нашої компанії відмова співробітника від вакцинації, – йдеться у заяві авіакомпанії.

Вакцинація у США триває з грудня 2020 року. Попри це, країні поки не вдалося досягнути бажаних показників. Водночас у США циркулює більш небезпечний штам Дельта, і лише вакцинація від коронавірусу рятує від тяжких наслідків хвороби.

Джерело: Delta News Hub

Фото: Depositphotos

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