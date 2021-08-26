Компанія-виробник вакцини від коронавірусу Moderna призупинила постачання своєї речовини через проблеми на виробництві.

Йдеться про близько 1,63 млн доз вакцини, які мала отримати Японія.

Відбулося забруднення флаконів твердими частинками. За попередньою інформацією, це сталося під час фасування препарату на виробничій лінії в Іспанії.

Нині представники компанії Moderna вивчають це питання зі своїм партнером Takeda Pharmaceutical та органами країни, які регулюють сферу.

Водночас іспанська компанія Rovi, яка займається розливом вакцини для ринків за межами США, поки що жодним чином не прокоментувала цю ситуацію.

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Спочатку надійшли скарги на партію вакцини, у якій було 565 400 доз. Однак компанія з метою обережності припинила постачання й двох інших.

Влада Японії, піклуючись про безпеку громадян, заявила про рішення не брати окремі партії вакцини від коронавірусу Moderna. Крім Moderna, у країні роблять щеплення громадянам вакцинами виробництва Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.

Джерело: The Guardian