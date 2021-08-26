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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

У випадку Covid-спалаху у Києві: чи зачинятимуть садочки та початкову школу

школа

За наступного спалаху коронавірусу у Києві місцева влада не планує зачиняти дитячі садочки та початкові класи шкіл на карантин.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– З квітня у столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому у Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований, – зазначив Віталій Кличко.

Очільник міста звернувся до працівників шкіл та дитячих садочків та закликав їх активніше вакцинуватися, чим подбати про свою безпеку та здоров’я вихованців закладів.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Працівники освітньої сфери отримали щеплення одними з перших.

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Водночас у МОЗ повідомили, що школи продовжать працювати навіть у червоній зоні карантину за умови, якщо 80% колективу отримали щеплення.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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