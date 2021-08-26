В Україні операції з трансплантації органів дешевші, ніж у Білорусі та країнах Європейського Союзу. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань.

Він розповів про тарифи на трансплантацію органів та як вони змінилися.

трансплантація печінки від живого донора – 1 579 165 грн (у 2020 році – 971 169 грн);

трансплантація печінки від померлого донора – 1 428 734 грн (у 2020 – 929 125 грн);

трансплантація нирки від померлого донора – 801 071 грн (торік – 397 884 грн);

трансплантація нирки від живого донора – 788 314 грн (торік – 357 359 грн);

трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора – 2 484 470 грн (2020 – 1 360 141, 36 грн);

ТКМ від родинного донора – 1 874 969,08 грн (2020 – 1 360 141,36 грн).

Міністр уточнив щодо зміни тарифів на пересадку серця. За його словами, центри самі розробляють розрахунки, аналізуючи досвід виконаних операцій, тарифи будуть підвищуватися.

– У нас конкурентні ціни, однак нижчі, ніж в сусідній Білорусі. Не кажу вже про країни Європи, де першість у черзі надається своїм громадянам, – каже Ляшко.

Він додав, що тарифи в Україні дозволяють розвивати і саму медичну сферу – трансплантацію, оскільки в них входить зарплата медпрацівників, оновлення обладнання, можливість лабораторного супроводу.

У межах пілотного проекту для українців трансплантації – безкоштовні.

25 серпня у Львові відкрили перший в Україні центр трансплантології. Він має окрему реанімацію, операційні та відділення, де доглядатимуть за пацієнтами з пересадженими органами.

Нині Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова – у лідерах української трансплантації. З початку 2021 року там пересаджено 32 органи, а загалом виконано вже 54 трансплантації.