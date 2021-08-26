В Україні школярі можуть знову піти на дистанційне навчання, якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус в Україні погіршиться.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі одному з українських телеканалів.

– З 1 вересня ми починаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть в школи. Далі ми говоримо, що якщо будуть ускладнення епідситуації, то працюватимуть не усі школи, – зазначив він.

Якщо ситуація із захворюваністю погіршиться, то країна за адаптивним карантином перейде до помаранчевої або червоної зони епідемічної небезпеки. У такому випадку працюватимуть лише ті школи, у яких понад 80% вчителів вакцинувалися від коронавірусу.

За приклад Ляшко взяв місто Житомир, де від коронавірусу вже отримали щеплення понад 80% педагогів. За словами міністра, така ситуація з вакцинацією не у всій країні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 26 серпня повідомив, що в Україні навчальний рік розпочнеться традиційно з 1 вересня з дотриманням протиепідемологічних норм. Школи мають все для цього необхідне.

Нині країна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки, ситуація залишається контрольованою. Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів.