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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Готуємося до школи: які довідки про стан здоров’я дитини потрібні

школьники

Перед вступом до школи дитині обов’язково потрібно пройти поглиблений медичний профілактичний огляд та отримати довідки.

МОЗ рекомендує звернутися до педіатра або сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Лікар надасть направлення до вузьких спеціалістів, на лабораторні дослідження. За необхідності лікар направить на щеплення.

Для дитини, що стоїть на диспансерному обліку в будь-якого спеціаліста, потрібен його огляд і висновок.

Після того, як ви з дитиною пройдете всіх вказаних лікарів-спеціалістів, педіатр або сімейний лікар видає довідку за формою №086-1/о.

У довідці вказуються:

  • прізвище та ім’я дитини, дата її народження і стать;
  • місце проживання дитини, телефон батьків;
  • найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;
  • дата проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дата попереднього профогляду і рекомендована дата наступного);
  • висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис);
  • група для занять фізичною культурою;
  • рекомендації.

Довідка форми № 063/о Карта профілактичних щеплень

Обов’язково потрібна першокласникам. Дані з цієї довідки дозволять медичним працівникам навчальних закладів ознайомитися з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Містить інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб.

Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію.

Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідка не потрібна, повідомляє МОЗ.

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Якщо у батьків виникнуть питання щодо довідок про стан здоров’я дитини, або ж виникнуть непорозуміння у школі, то за додатковою інформацією варто звертатися сімейного лікаря або педіатра.

Довідки про відвідування басейну, якщо такий є у школі, та до спортивних секцій надаються окремо.

В Україні представили нове шкільне меню. З 1 вересня цього року школярі матимуть більш здорові й корисні страви в шкільних їдальнях.

Фото: Depositphotos

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