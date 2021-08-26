Перед вступом до школи дитині обов’язково потрібно пройти поглиблений медичний профілактичний огляд та отримати довідки.

МОЗ рекомендує звернутися до педіатра або сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Лікар надасть направлення до вузьких спеціалістів, на лабораторні дослідження. За необхідності лікар направить на щеплення.

Для дитини, що стоїть на диспансерному обліку в будь-якого спеціаліста, потрібен його огляд і висновок.

Після того, як ви з дитиною пройдете всіх вказаних лікарів-спеціалістів, педіатр або сімейний лікар видає довідку за формою №086-1/о.

У довідці вказуються:

прізвище та ім’я дитини, дата її народження і стать;

місце проживання дитини, телефон батьків;

найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;

дата проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дата попереднього профогляду і рекомендована дата наступного);

висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

група для занять фізичною культурою;

рекомендації.

Довідка форми № 063/о Карта профілактичних щеплень

Обов’язково потрібна першокласникам. Дані з цієї довідки дозволять медичним працівникам навчальних закладів ознайомитися з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Містить інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб.

Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію.

Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідка не потрібна, повідомляє МОЗ.

Якщо у батьків виникнуть питання щодо довідок про стан здоров’я дитини, або ж виникнуть непорозуміння у школі, то за додатковою інформацією варто звертатися сімейного лікаря або педіатра.

Довідки про відвідування басейну, якщо такий є у школі, та до спортивних секцій надаються окремо.

В Україні представили нове шкільне меню. З 1 вересня цього року школярі матимуть більш здорові й корисні страви в шкільних їдальнях.