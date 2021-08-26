У МОЗ запроваджують нову систему підготовки лікарів-інтернів. У Міністерстві юстиції зареєстрували наказ МОЗ від 22 червня 2021 року № 1254 Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію.

– Ми запроваджуємо керовану систему підготовки лікарів-інтернів, аби Україна у разі настання кризи знов не опинилась без фахівців потрібних професій, – коментує наказ міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Передбачається, що з наступного року саме МОЗ визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, враховуючи кадрові потреби у державі. Так само міністерство затверджуватиме перелік баз стажування лікарів-інтернів.

Основні зміни для випускників закладів вищої освіти:

конкурс за рейтингом – буде враховуватись середній бал, результати КРОК-2 та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту;

електронна система відповідного рейтингового розподілу – випускник вишу самостійно обирає бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти, де проходитиме підготовку в інтернатурі, а також визначає свої пріоритети серед них (можливо визначити топ-5).

Міністерство охорони здоров’я спільно з Національною службою здоров’я України та закладами вищої освіти щороку розроблятимуть критерії визначення баз стажування. Майбутні лікарі проходитимуть підготовку в інтернатурі лише у тих закладах охорони здоров’я, де можна отримати сучасні знання та необхідні практичні навички.

Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів також формуватиметься у МОЗ з урахуванням реальних кадрових потреб галузі.

МОЗ підкреслює, що саме забезпечення високого рівня медичної освіти, науки та розвитку кадрового потенціалу шляхом упровадження нової моделі інтернатури з урахуванням міжнародного досвіду та модернізації системи безперервного професійного розвитку надасть можливість створити збалансовану систему охорони здоров’я.

Цього року МОЗ замовило навчання 4 658 майбутніх лікарів за кошти державного бюджету. Така кількість бюджетних місць для абітурієнтів 2021 року вступу буде розміщена в 14 закладах вищої освіти, які належать до сфери управління міністерства.

Сьогодні в Україні налічується 19 державних і приватних вищих навчальних медичних закладів, в яких навчається понад 90 тис. студентів. У медичній вищій освіті з’явилися нові спеціальності: медична психологія, фізична терапія, ерготерапія, громадське здоров’я, косметологія, пластична і реконструктивна хірургія тощо. Все це надзвичайно затребувані професії. Кожна по-своєму унікальна і незамінна. Багатьох студентів почали цікавити медична генетика, хвороби метаболізму, IT-технології у медицині.