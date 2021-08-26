В Україні у листопаді цього року можуть запровадити локдаун. Це може статися через погіршення ситуації з Covid-19, коли країна наблизиться до червоної зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі одному з видань.

– За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді, – зазначив він.

За словами Кузіна, локдаун можна відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити, якщо українці вакцинуватимуться від коронавірусу та дотримуватимуться соціальної дистанції.

Він додав, що місцева влада ухвалює рішення щодо карантинних обмежень. Але якщо ситуація дуже погіршиться, локдаун у всій країні можуть ввести на національному рівні.