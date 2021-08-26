В Україні у листопаді цього року можуть запровадити локдаун. Це може статися через погіршення ситуації з Covid-19, коли країна наблизиться до червоної зони епідемічної небезпеки.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі одному з видань.
– За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді, – зазначив він.
За словами Кузіна, локдаун можна відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити, якщо українці вакцинуватимуться від коронавірусу та дотримуватимуться соціальної дистанції.
Він додав, що місцева влада ухвалює рішення щодо карантинних обмежень. Але якщо ситуація дуже погіршиться, локдаун у всій країні можуть ввести на національному рівні.
Кузін стверджує, що нині погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус є у всіх регіонах. Але у зоні ризику східні та західні області, де фіксують більше хворих, аніж в інших областях.
Станом на 26 серпня в Україні зафіксували 1 581 новий випадок коронавірусу за добу. Одужати вдалося 1 269 людям, а померли – 45 пацієнтів.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (161), Одеській (119) та Харківській (105) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: BBC Україна