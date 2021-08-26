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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Наблизиться до червоної зони: коли в Україні можуть запровадити локдаун

карантин в україні

В Україні у листопаді цього року можуть запровадити локдаун. Це може статися через погіршення ситуації з Covid-19, коли країна наблизиться до червоної зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі одному з видань.

– За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді, – зазначив він.

За словами Кузіна, локдаун можна відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити, якщо українці вакцинуватимуться від коронавірусу та дотримуватимуться соціальної дистанції.

Він додав, що місцева влада ухвалює рішення щодо карантинних обмежень. Але якщо ситуація дуже погіршиться, локдаун у всій країні можуть ввести на національному рівні.

Кузін стверджує, що нині погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус є у всіх регіонах. Але у зоні ризику східні та західні області, де фіксують більше хворих, аніж в інших областях.

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Станом на 26 серпня в Україні зафіксували 1 581 новий випадок коронавірусу за добу. Одужати вдалося 1 269 людям, а померли – 45 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (161), Одеській (119) та Харківській (105) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BBC Україна 

Фото: УНІАН

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