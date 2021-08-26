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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Підуть до школи у вересні: в Україні може статися спалах Covid-19 серед дітей

діти, коронавірус

В Україні 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, який проходитиме у звичайному режимі роботи. Тому є ризик спалаху коронавірусу серед дітей.

Про це повідомила лікар-епідеміолог Людмила Мухарська у коментарі одному з видань.

– Серед дітей ризик виникнення спалаху існує. Прикладом є ситуація в одному з дитячих таборів, – зазначила вона.

Епідеміолог стверджує, що зараз є розмови про вакцинацію від коронавірусу усіх дітей. Щоб це реалізували, необхідно підготувати нормативну базу, розпорядчі документи, які будуть вводити цю вакцинацію.

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я рекомендувало робити щеплення від Covid-19 дітям від 12 років. Проте не усім, а тільки тим, у кого є хронічні захворювання або ж інші важливі підстави.

Щодо виникнення спалаху коронавірусу у дитячому таборі, то прикладом є одеська Молода гвардія, де 16 серпня хворобу підтвердили у 42 дітей та двох працівників. А станом на 24 серпня у дитячому таборі Covid-19 зафіксували вже у 81 людини.

Крім того, у 30 дітей та трьох дорослих зафіксували штам коронавірусу Дельта. Інфікування цим варіантом підтвердила київська лабораторія.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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