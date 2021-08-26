Як налагодити розпорядок дня дитини на шкільний лад? Із чого слід починати підготовку до школи і чого ні в якому разі робити не слід? Прокоментувати ці та деякі інші, не менш актуальні шкільно-підготовчі питання Факти ICTV попросили кандидата психологічних наук, психолога вищої категорії Ірину Шевченко.

– Почнемо із того, що перші дні шкільних буднів – стрес не тільки для дітей, а й для їхніх батьків. Адже тривалі літні канікули зробили свою справу, якісно змінивши розпорядок дня дитини, який тепер доведеться кардинально міняти, – зазначила Ірина Шевченко.

За її словами, щоб цей нелегкий процес пройшов максимально спокійно і розумно, татам і мамам слід розпочати з себе. Саме від їхньої душевної рівноваги і позитивного настрою багато у чому залежатиме успіх адаптації їхнього чада до шкільного розпорядку.

Переносимо час сну

Вкрай важливо почати з режиму сну. Повноцінний нічний відпочинок – запорука того, що вересень не обернеться для дитини суцільною смугою недосипу, млявості, денної сонливості і поганого настрою.

Психолог рекомендує змінювати час відходу до сну поступово, хвилин на 15-20 раніше того часу, коли дитина засинала під час канікул.

Також, за можливості, хоча б за пару годин до сну потрібно постаратися приглушити фізичну активність дитини. Якщо почитати книжку або пограти у спокійні настільні ігри, це допоможе їй розслабитися, заспокоїтися і швидше заснути.

Активність – у русі

Знову-таки, за наявності сил і можливостей, батькам слід якомога частіше відривати дитину від монітора комп’ютера, пропонуючи йому погратися у дворі з друзями, поганяти м’яча або, наприклад, вирушити з молодшим братом на прогулянку. Свіже повітря і рухи зроблять без п’яти хвилин школяра більш енергійним, бадьорим, активним, рухливим. Фізичний тонус у поєднанні з повноцінним сном прекрасно допоможуть комфортніше пережити перші шкільні дні.

Альтернатива бутербродам і снекам

Одна із головних проблем постлітнього режиму з його легкими, коли захочеться, перекусами – перехід на повноцінне харчування. У тому сенсі, що перед школою слід, наприклад, вдосталь та калорійно поснідати, щоб протриматися кілька уроків без нав’язливих думок про пиріжки в їдальні.

– Із цим завданням не вийде впоратися, якщо батьки підуть шляхом найменшого опору, пропонуючи дитині на сніданок швидкі снеки або банальні бутерброди, – переконана психолог вищої категорії.

По-перше, довготривалої ситості ці продукти не дадуть. По-друге, про яку користь для організму можна говорити в контексті надміру солодких кукурудзяних пластівців або шматка хліба з вершковим маслом і ковбасою? Така їжа ще більше вжене дитину у сонливість, дратівливість і млявість.

Згадати якщо не все, то хоча б щось

Дуже ефективно допоможуть налаштувати дитину на шкільний лад імпровізовані заняття з повторення пройденого. Їх можна організувати у вигляді гри, де дитина у ролі вчителя ставитиме вам запитання, наприклад, з таблиці множення або правил англійської мови.

Хоча б годину на день, але такі домашні уроки насправді дуже корисні насамперед для психологічного настрою дитини, яка вже не сприйматиме початок школи як щось невідворотно трагічне і вкрай неприємне.

Цій же меті посприяють і веселі збори шкільного ранця, приналежності для якого дитина нехай сама вибере – на свій смак (але, зрозуміло, в межах розумного) на шкільному ярмарку. Після чого можна відсвяткувати проводи літа відвідинами кафе або розважального центру.

Одним словом, основне завдання батьків у ці останні дні канікул – переключити увагу дитини з літнього роздолля на повне нових вражень і нових друзів шкільне життя, яке насправді не менш, аніж літо, цікаве й захопливе.