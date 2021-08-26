Кількість хворих людей на коронавірус у світі може збільшитися впродовж наступних трьох місяців.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу у Женеві. Він закликав світову спільноту готуватися до нової пандемії цієї осені.

– Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї, – зазначив він.

Гебреєсус стверджує, що ситуація у світі стабілізувалася, але захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.

Він додав, що після двох місяців зростання кількості хворих, минулого тижня цифри стабілізувалися. Але рівень захворюваності залишається високим: у світі зафіксовано 4,5 млн випадків хвороби та 68 тис. смертей.

Водночас реальна кількість хворих по всьому світу суттєво відрізняється від статистики організації.

Станом на 26 серпня в Україні зафіксували 1 581 новий випадок коронавірусу за добу. Одужати вдалося 1 269 людям, а померли – 45 пацієнтів. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.