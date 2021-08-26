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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Привілеї для вакцинованих від Covid-19: чи будуть переваги для громадян під час локдауну

Дівчина у масці

За умови локдауну в Україні через погіршення загальної ситуації з коронавірусом вакциновані українці можуть мати низку привілеїв. Влада країни анонсує такі, проте поки що не уточнює, про які переваги йдеться.

За словами очільника Комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради Михайла Радуцького, поки що немає сенсу зачиняти на локдаун усю країну, адже епідстан у кожному регіоні різний. Чинна модель карантину все ще актуальна.

– Нічого нового у моделі карантину немає. Єдине – є плани МОЗ, і я їх підтримую. Якщо будуть жорсткі обмеження у країні, то підприємства і компанії, у яких 80% щеплених співробітників, зможуть не зачинятися. Таку норму вже затвердили для шкіл, – зазначив Михайло Радуцький.

Щодо роботи громадських закладів, то представники Союзу українських підприємців повідомляють – МОЗ обіцяло не зачиняти їх, якщо вони будуть пропускати і обслуговувати лише громадян зі щепленням.

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Є попередня інформація і щодо ТРЦ, для них розроблять спеціальну систему пропусків і попереднього запису. Відвідувачі без уколу зможуть здати тест на коронавірус на місці. Про інші привілеї для вакцинованих поки що не повідомляється.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Unsplash

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