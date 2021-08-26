Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 26 серпня 2021

У світі станом на 26 серпня підтвердилося 215 млн випадків Covid-19, а за добу – 294 тис.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 серпня 2021 року в Україні вже виявили 2 278 171 випадок коронавірусу. За добу в Україні удвічі збільшився добовий приріст нових хворих, їхня кількість – 1 581 (днем раніше було 727). З-поміж них – 104 дитини та 38 медпрацівників.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (161), Одеській (119) та Харківській (105) областях.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Щеплення проводять вакцинами різних виробників. Найбільше українців отримали укол речовинами від Pfizer та Sinovac. За інформацією МОЗ, станом на 26 серпня 2021 року в Україні вакциновано 5 152 292 особи.

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків штаму коронавірусу Дельта. Але система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі Covid-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

В Україні школярі можуть знову піти на дистанційне навчання, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус у країні погіршиться. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі одному з українських телеканалів.

На початку осені Україна може вийти із зеленої зони карантину, це може статися уже через два-три тижні. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко в ефірі одного із українських телеканалів.

Ріст захворюваності в Україні та мобільні госпіталі в Австралії: Covid-новини 26 серпня / 2 фотографии

Коронавірус в світі

ВООЗ. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я продовжують вивчати усі гіпотези щодо походження коронавірусу, зокрема те, що небезпечний вірус був створений штучним шляхом у лабораторії. Про це заявив очільник програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан.

Кількість хворих людей на коронавірус у світі може збільшитися впродовж наступних трьох місяців. Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу у Женеві. Він закликав світову спільноту готуватися до нової пандемії цієї осені.

У Колумбії чоловік віком понад 60 років отримав сім щеплень від Covid-19. Його прищеплювали чотирма різними вакцинами від коронавірусу. За цим фактом розпочато розслідування, щоб дізнатися, чи не було іще таких випадків.

Іспанія. Компанія-виробник вакцини від коронавірусу Moderna призупинила постачання своєї речовини через проблеми на виробництві. Йдеться про близько 1,63 млн доз вакцини, які мала отримати Японія. Відбулося забруднення флаконів твердими частинками. За попередньою інформацією, це сталося під час фасування препарату на виробничій лінії в Іспанії.

США. Американська авіакомпанія Delta Air Lines планує зобов’язати усіх працівників без щеплення від коронавірусу щотижня проходити тести, а також платити щомісяця $200. Про це повідомив керівник компанії Ед Бастіан.

Австралія. В австралійському Сіднеї на вулиці встановили намети для надання екстреної допомоги людям з коронавірусом. Їх розгорнули дві великі лікарні міста через складну епідситуацію. В Австралії нині циркулює більш небезпечний штам коронавірусу Дельта, через це майже щодня фіксуються антирекорди добового приросту нових хворих.

В Італії можуть запровадити обов’язкову вакцинацію від Covid-19. Планується, що рішення буде прийняте у жовтні, враховуючи ситуацію зі щепленням у країні. Уряд Італії зазначив: якщо це рішення про обов’язкову імунізацію буде схвалене, то вакцинуватися необхідно буде і дітям від 12 років, і дорослим.

ЕС. Через зростання захворюваності на Covid-19 у деяких регіонах Європейський Союз має намір вилучити шість країн зі списку держав, для яких раніше було рекомендовано зняти обмеження на в’їзд. Мова йде про Косово, Чорногорію, Північну Македонію, Ізраїль, Ліван і США.