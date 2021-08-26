У Львівській області лікарі врятували життя 14-річного підлітка, у якого діагностували розрив нирки та гематому печінки.

Про це повідомили у львівській дитячій лікарні Охматдит. У середині серпня хлопець був на стадіоні у Стрию, як раптом спіткнувся і впав на металеву урну.

Хлопець прийшов додому і вирвав. Але тільки наступного ранку зізнався про травму батька, коли побачив кров у сечі й налякався. З розривом нирки підліток потрапив спочатку до Стрийської районної лікарні, а вже потім в Охматдит.

У дитячій лікарні спеціалісти виявили, що внаслідок удару нирка напіврозірвалася, але магістральні судини не постраждали, тож хірурги спробували врятувати нирку.

– Команда урологів зшила нирку так, що обидві її частини зберегли функціональність. Дитина матиме обидві нирки!, – розповіли в Охматдит.

14-річний пацієнт провів у лікарні понад два тижні. Нині він вже сам ходить, сечовидільна система добре працює. Лікарі продовжують стежити за тим, як впливає на відтік сечі післяопераційний рубець. 26 серпня хлопця виписують з лікарні.

Нещодавно у львівському Охматдиті лікарям вдалося сформувати частину стравоходу 4-місячній дитині. Вона народилася з вадою – атрезія стравоходу. Зараз дитина вже нормально росте і розвивається. Певний час за немовлям доглядали лікарі, адже батьки відмовилися від нього ще у пологовому. Але Ромчик вже знайшов нову сім’ю.

Джерело: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит

Фото: МОЗ