Спалах штаму Дельта у Сіднеї: у місті розгортають мобільні госпіталі

В австралійському місті Сіднеї на вулиці встановили намети для надання екстреної допомоги людям з коронавірусом.

Їх розгорнули дві великі лікарні міста через складну епідситуацію.

В Австралії нині циркулює більш небезпечний штам коронавірусу Дельта, через це майже щодня фіксуються антирекорди добового приросту нових хворих. Зокрема, у середу було 919 нових випадків (найвищий показник).

Щоб допомогти розвантажити лікарні і впоратися зі збільшенням числа пацієнтів, у Сіднеї вирішили створити такі мобільні госпіталі. Їх обладнали всім необхідним для прийому хворих на коронавірус.

Індійський штам коронавірусу Дельта спровокував погіршення епідситуації в Індії навесні 2021 року. Там фіксувалося збільшення кількості нових хворих і летальних випадків.

Пізніше він поширився в інших країнах. Зараз погіршення стану спостерігається у США, Австралії, окремих країнах Європи.

Мутацію виявили й в Україні. Фахівці вважають, що саме вона стане причиною чергової хвилі пандемії коронавірусу восени 2021 року.

Джерело: The Jakarta Post