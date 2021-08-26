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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Спалах штаму Дельта у Сіднеї: у місті розгортають мобільні госпіталі

коронавірус

В австралійському місті Сіднеї на вулиці встановили намети для надання екстреної допомоги людям з коронавірусом.

Їх розгорнули дві великі лікарні міста через складну епідситуацію.

В Австралії нині циркулює більш небезпечний штам коронавірусу Дельта, через це майже щодня фіксуються антирекорди добового приросту нових хворих. Зокрема, у середу було 919 нових випадків (найвищий показник).

Щоб допомогти розвантажити лікарні і впоратися зі збільшенням числа пацієнтів, у Сіднеї вирішили створити такі мобільні госпіталі. Їх обладнали всім необхідним для прийому хворих на коронавірус.

Індійський штам коронавірусу Дельта спровокував погіршення епідситуації в Індії навесні 2021 року. Там фіксувалося збільшення кількості нових хворих і летальних випадків.

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Пізніше він поширився в інших країнах. Зараз погіршення стану спостерігається у США, Австралії, окремих країнах Європи.

Мутацію виявили й в Україні. Фахівці вважають, що саме вона стане причиною чергової хвилі пандемії коронавірусу восени 2021 року.

Джерело: The Jakarta Post

Фото: Depositphotos

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