У додатку держпослуг Дія з’явиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Передбачається, що ця інформація буде доступною тільки після смерті.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Укрінформу.

– Там має з’явитися розділ, в якому кожен, хто ухвалить рішення про вищу прояві жертовності, зможе при житті залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не повинен бачити, поки людина жива. Навіть лікарі, – зазначив міністр.

Ляшко додав, що ця інформація повинна стати доступною, якщо людині констатували смерть мозку. Після цього йому сформують картку потенційного донора в Єдиній державній інформаційній системі трансплантацій.

– Коли ці роботи будуть завершені, ми почнемо інформаційну кампанію з популяризації донорства органів, – заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкрили перший в Україні центр трансплантології спеціально до 30-річчя незалежності України.

У центрі вже відбулися перша трансплантація нирок. Родичі 61-річного жителя Львівської області, який помер від інсульту, дали згоду на вилучення органів.