На початку осені Україна може вийти із зеленої зони карантину, це може статися уже через два-три тижні.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко в ефірі одного із українських телеканалів.

– Ми очікуємо, що у першій половині вересня Україна вже може з великою імовірністю вийти із зеленого рівня, і ми побачимо знову кольорові регіони з різними рівнями епідеміологічної небезпеки, – зазначив Юрій Ганиченко.

За словами спікера, в Україні зберігається ризик спалаху захворюваності на коронавірус, він навіть збільшується.

Через це у країні можуть посилити карантин.

Після весняного загострення ситуації з коронавірусом в Україні влітку загальний стан значно поліпшився. Однак у країні виявили більш небезпечний штам коронавірусу Дельта, який уже продемонстрував свою спроможність викликати зростання кількості нових хворих та летальних випадків.

Саме з ним пов’язують чергове загострення епідситуації в Україні. Через це громадян закликають активно вакцинуватися.