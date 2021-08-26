Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я продовжують розглядати усі гіпотези про походження коронавірусу, зокрема те, що небезпечний вірус був створений штучним шляхом у лабораторії.

Про це заявив очільник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан.

– Усі гіпотези про походження вірусу досі чинні. Деякі з них вірогідніші, ніж інші, враховуючи нинішній аналіз, але всі ці гіпотези потребують дослідження й надалі, – уточнив Майкл Райан.

За його словами, ВООЗ надалі вивчатиме всі версії походження коронавірусу.

Водночас він зазначив, що китайські науковці проводять власне дослідження, і організація також очікує на його результати.

Минуло вже майже два роки з моменту, коли на планеті виявили новий вірус, який кардинально змінив життя людства. Науковці з різних країн намагаються з’ясувати походження коронавірусу, однак поки що безуспішно. Місія у китайський Ухань, де вперше зафіксували вірус, не мала результатів. Президент США Джо Байден доручив розвідці вивчити питання, але поки що не було зроблено жодних офіційних висновків.

Джерело: The Guardian