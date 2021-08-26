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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

В Італії планують обов’язково вакцинувати від Covid-19 дорослих і дітей від 12 років

Вакцинація

В Італії можуть запровадити обов’язкову вакцинацію від Covid-19. Планується, що рішення буде прийнято у жовтні, враховуючи ситуацію зі щепленням у країні.

Уряд Італії зазначив, якщо це рішення про обов’язкову імунізацію буде схвалено, то вакцинуватися необхідно буде і дітям від 12 років, і дорослим.

Це  потрібно для того, щоб популяризувати використання зелених перепусток, поширивши їхню дію на держслужбу, громадський транспорт і робочі місця у приватному секторі.

Зокрема, щоб скористатися громадським транспортом чи прийти на роботу, необхідно буде надати негативний тест на Covid-19 або довідку про вакцинацію.

Таким чином у країні планують щепити 7 млн людей з тих 14 млн, які все ще не визначилися із вакцинацією.

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У США оголосили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для 1,3 млн людей, які перебувають на військовій службі. Президент США Джо Байден раніше оголосив, що всі федеральні службовці повинні вакцинуватися або проходити регулярне тестування.

Джерело: La Repubblica.

Фото: Depositphotos

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