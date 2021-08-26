Нерідко українці потерпають від психологічного домашнього насилля. Його жертвами бувають як діти та жінки, так і чоловіки.
Один із членів родини використовує свою перевагу (наприклад, вік, авторитетність, фізичну силу) та принижує чи знецінює інших.
Крім того, може відбуватися ігнорування потреб та почуттів особи, яка є жертвою.
Психологічне насилля можна розпізнати.
Прояви психологічного насилля:
- критика, образливі слова на адресу жертви, звинувачення, приниження;
- маніпулювання та надмірний контроль над життям людини;
- ігнорування як своєрідний спосіб покарання;
- відмова спілкуватися як спосіб змусити жертву почуватися винною;
- ізолювання від спілкування з іншими.
На таку поведінку не варто заплющувати очі, а за можливості повідомляти про неї іншим членам родини, працівникам дитячих садочків, шкіл.
Більше інформації можна знайти на Viber-каналі Stop abuse Ukraine, який створили Інститут когнітивного моделювання, Фонд Маша Маші Єфросиніної й Товариство Червоного Хреста України у межах кампанії з протидії домашньому насиллю.