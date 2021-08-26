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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Як розпізнати психологічне насилля вдома – основні прояви

насильство, насилля, насилие

Нерідко українці потерпають від психологічного домашнього насилля. Його жертвами бувають як діти та жінки, так і чоловіки.

Один із членів родини використовує свою перевагу (наприклад, вік, авторитетність, фізичну силу) та принижує чи знецінює інших.

Крім того, може відбуватися ігнорування потреб та почуттів особи, яка є жертвою.

Психологічне насилля можна розпізнати.

Прояви психологічного насилля:

  • критика, образливі слова на адресу жертви, звинувачення, приниження;
  • маніпулювання та надмірний контроль над життям людини;
  • ігнорування як своєрідний спосіб покарання;
  • відмова спілкуватися як спосіб змусити жертву почуватися винною;
  • ізолювання від спілкування з іншими.
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На таку поведінку не варто заплющувати очі, а за можливості повідомляти про неї іншим членам родини, працівникам дитячих садочків, шкіл.

Більше інформації можна знайти на Viber-каналі Stop abuse Ukraine, який створили Інститут когнітивного моделювання, Фонд Маша Маші Єфросиніної й Товариство Червоного Хреста України у межах кампанії з протидії домашньому насиллю.

Фото: Depositphotos

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