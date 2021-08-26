Нерідко українці потерпають від психологічного домашнього насилля. Його жертвами бувають як діти та жінки, так і чоловіки.

Один із членів родини використовує свою перевагу (наприклад, вік, авторитетність, фізичну силу) та принижує чи знецінює інших.

Крім того, може відбуватися ігнорування потреб та почуттів особи, яка є жертвою.

Психологічне насилля можна розпізнати.

Прояви психологічного насилля:

критика, образливі слова на адресу жертви, звинувачення, приниження;

маніпулювання та надмірний контроль над життям людини;

ігнорування як своєрідний спосіб покарання;

відмова спілкуватися як спосіб змусити жертву почуватися винною;

ізолювання від спілкування з іншими.

На таку поведінку не варто заплющувати очі, а за можливості повідомляти про неї іншим членам родини, працівникам дитячих садочків, шкіл.

Більше інформації можна знайти на Viber-каналі Stop abuse Ukraine, який створили Інститут когнітивного моделювання, Фонд Маша Маші Єфросиніної й Товариство Червоного Хреста України у межах кампанії з протидії домашньому насиллю.