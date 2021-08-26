В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Щеплення проводять вакцинами різних виробників. Найбільше українців отримали укол речовинами від Pfizer та Sinovac.

За інформацією МОЗ, станом на 26 серпня 2021 року в Україні вакциновано 5 152 292 особи.

Першу дозу отримали 5 152 290 українців, дві – 3 310 320.

У відомстві також розповіли, скільки людей імунізовано вакцинами різних компаній-виробників.

Статистика:

Comirnaty (Pfizer та BioNTech) – 1 715 589;

CoronaVac (Sinovac) – 1 423 002;

Moderna – 1 071 324;

CoviShield (AstraZeneca) – 487 187;

AstraZeneca – 438 229;

Janssen (Johnson&Johnson) – 16 961.

Водночас за добу 162 410 громадян країни вакциновано від коронавірусу. Нині у країні продовжується імунізація вакцинами від Pfizer, Sinovac, Moderna та AstraZeneca. Проте жодного уколу не було зроблено речовинами CoviShield та Janssen.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року, країна розпочала цей процес пізніше, ніж інші держави. Спочатку щеплення робили медикам, військовим та освітянам. З липня 2021 року укол можуть отримати усі охочі українці старше 18 років.

МОЗ також рекомендувало робити щеплення вагітним жінкам.