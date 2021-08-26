В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Щеплення проводять вакцинами різних виробників. Найбільше українців отримали укол речовинами від Pfizer та Sinovac.
За інформацією МОЗ, станом на 26 серпня 2021 року в Україні вакциновано 5 152 292 особи.
Першу дозу отримали 5 152 290 українців, дві – 3 310 320.
У відомстві також розповіли, скільки людей імунізовано вакцинами різних компаній-виробників.
Статистика:
- Comirnaty (Pfizer та BioNTech) – 1 715 589;
- CoronaVac (Sinovac) – 1 423 002;
- Moderna – 1 071 324;
- CoviShield (AstraZeneca) – 487 187;
- AstraZeneca – 438 229;
- Janssen (Johnson&Johnson) – 16 961.
Водночас за добу 162 410 громадян країни вакциновано від коронавірусу. Нині у країні продовжується імунізація вакцинами від Pfizer, Sinovac, Moderna та AstraZeneca. Проте жодного уколу не було зроблено речовинами CoviShield та Janssen.
Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року, країна розпочала цей процес пізніше, ніж інші держави. Спочатку щеплення робили медикам, військовим та освітянам. З липня 2021 року укол можуть отримати усі охочі українці старше 18 років.
МОЗ також рекомендувало робити щеплення вагітним жінкам.