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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Якою Covid-вакциною українці імунізуються найчастіше – список

Вакцинація

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Щеплення проводять вакцинами різних виробників. Найбільше українців отримали укол речовинами від Pfizer та Sinovac.

За інформацією МОЗ, станом на 26 серпня 2021 року в Україні вакциновано 5 152 292 особи.

Першу дозу отримали 5 152 290 українців, дві – 3 310 320.

У відомстві також розповіли, скільки людей імунізовано вакцинами різних компаній-виробників.

Статистика:

  • Comirnaty (Pfizer та BioNTech) – 1 715 589;
  • CoronaVac (Sinovac) – 1 423 002;
  • Moderna – 1 071 324;
  • CoviShield (AstraZeneca) – 487 187;
  • AstraZeneca – 438 229;
  • Janssen (Johnson&Johnson) – 16 961.
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Водночас за добу 162 410 громадян країни вакциновано від коронавірусу. Нині у країні продовжується імунізація вакцинами від Pfizer, Sinovac, Moderna та AstraZeneca. Проте жодного уколу не було зроблено речовинами CoviShield та Janssen.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року, країна розпочала цей процес пізніше, ніж інші держави. Спочатку щеплення робили медикам, військовим та освітянам. З липня 2021 року укол можуть отримати усі охочі українці старше 18 років.

МОЗ також рекомендувало робити щеплення вагітним жінкам.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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