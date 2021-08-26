Згідно з дослідженням, представленим на Конгресі ESC (найбільший у світі конгрес з серцево-судинних захворювань Європейського товариства кардіологів) у серпні 2021 року, дотримання норми гідратації (вміст води в організмі) протягом усього життя може знизити ризик розвитку серцевої недостатності.

– Наше дослідження показує, що підтримка хорошої гідратації може запобігти або уповільнити зміни в серці, які призводять до серцевої недостатності, – сказала автор дослідження, професор Національного інституту серця, легенів і крові, що входить до складу Національних інститутів охорони здоров’я США Наталія Дмитрієва.

За її словами, дуже важливо звертати увагу на кількість рідини, яку ми споживаємо щодня, і вживати заходів, якщо виявляємо, що п’ємо занадто мало.

Рекомендації щодо добового споживання рідини варіюються від 1,6 до 2,1 літра для жінок і від 2 до 3 літрів для чоловіків. Проте світові опитування показали, що багато людей не досягають навіть нижньої межі цих діапазонів.

Натрій сироватки є точним показником гідратації: коли люди п’ють менше рідини, концентрація натрію в сироватці збільшується. Потім організм намагається зберегти воду, активуючи процеси, які, як відомо, сприяють розвитку серцевої недостатності.

– Природно думати, що гідратація і рівень натрію в сироватці крові повинні змінюватися з кожним днем залежно від того, скільки ми п’ємо кожен день, – сказала вчена.

Однак, за її словами, концентрація натрію в сироватці залишається у вузькому діапазоні протягом тривалих періодів часу.

У цьому дослідженні з’ясовувалося, чи може концентрація натрію в сироватці крові у середньому віці передбачати розвиток серцевої недостатності через 25 років.

Дослідники також вивчили зв’язок між гідратацією і потовщенням стінок основної насосної камери серця (лівого шлуночка), званої гіпертрофією лівого шлуночка, яка є передвісником діагнозу серцевої недостатності.

Аналіз був проведений за участю понад 15 тис. пацієнтів. На момент набору учасникам було від 44 до 66 років, їх оцінювали за п’ять відвідувань до настання віку від 70 до 90 років.

Результати показали, хороша гідратація протягом усього життя може знизити ризик розвитку гіпертрофії лівого шлуночка і серцевої недостатності.

Крім того, у профілактиці серцево-судинних захворювань може допомогти висновок дослідників про те, що рівень натрію в сироватці, що перевищує норму в 142 ммоль/л, збільшує ризик побічних ефектів у серці. Цей рівень не буде відзначений як відхилення від норми в результатах лабораторних аналізів, але може використовуватися лікарями під час регулярних медичних оглядів для виявлення людей, у яких є проблеми із повноцінним споживанням рідини.