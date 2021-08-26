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Лариса Божко |

Зростання захворюваності на Covid-19: ЄС планує змінити правила в’їзду для шести країн

туристи карантин

Через зростання захворюваності на Covid-19 у деяких регіонах Європейський Союз має намір вилучити шість країн зі списку держав, для яких раніше було рекомендовано зняти обмеження на в’їзд.

 – ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію і Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки в ЄС повинні бути скасовані, після зростання кількості випадків Covid-19. Ізраїль, Ліван і США також планують вилучити, – зазначив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Він додав, що найближчим часом цей список буде оновлено.

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Українців це поки що не стосується. Український Covid-сертифікат у додатку Дія будуть приймати у ЄС нарівні з цифровими сертифікатами Євросоюзу. У свою чергу Україна дає згоду на цифрові сертифікати ЄС.

Країна підключена до єдиної системи ЄС (trust framework for the EU Digital Covid Certificate). Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і тепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС.

Джерело: Рікардо Джозвяк в Twitter.

Фото: Depositphotos

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