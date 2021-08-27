Японські дослідники-новатори розробили навушники, які можуть визначити, наскільки ви п’яні. Пристрій вимірює концентрацію алкоголю в крові в реальному часі, як придорожній алкотестер. А річ у тім, що наші вуха виділяють пари алкоголю так само, як наше дихання.

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Вчені медичного та стоматологічного університетів Токіо, безсумнівно, претендують на отримання Шнобелівської премії. Вони модифікували пару комерційних навушників для збору газу, що виділяється зі шкіри вух людини.

Навушники прикріплені до датчика парів етанолу, який називається біосонайфер. Датчик загоряється, якщо виявляє пари етанолу. Чим яскравіше світло, тим більше ви “оштукатурені”.

Запалюємо для науки

Вчені найняли трьох добровольців, щоб перевірити навушники, і запропонували їм випити 0,4 г алкоголю на кілограм ваги тіла. Це приблизно три стандартні напої для людини вагою 80 кг.

Навушники контролювали випаровування спирту, що виходять з вух добровольців, протягом трохи більше двох годин. Вони також регулярно вимірювали концентрацію алкоголю в диханні.

У вухах це є

Японська дослідницька група не вперше намагається знайти альтернативу дихальному тесту. У попередньому дослідженні алкоголь вимірювався в газі, що виділяється зі шкіри рук, але результати змінювалися з огляду на те, на якій частині руки проводилося вимірювання.

До того ж у газі з усієї руки було приблизно в тисячу разів менше алкоголю, ніж у видихуваному повітрі.

Інші проблеми включають втручання поту і товщину шкіри на різних частинах тіла.

Дослідники кажуть, що вуха хороші, тому що в них порівняно мало потових залоз.

Також можливо, що такі сполуки як етанол у середньому вусі потрапляють через мембрану в зовнішній слуховий прохід.

Альтернатива дихальному тесту

Ці результати змусили дослідників припустити, що вуха є хорошим неінвазивним способом вимірювання концентрації алкоголю в крові.

То чи не могли б ви надіти навушники замість того, щоб дихати в трубку, дорогою додому з пабу? Ще ні, але, можливо, одного разу…

Скринінг хвороб

Вчені кажуть, що їхній винахід потенційно може бути використаний для виявлення захворювань. Це сталося після того, як дослідники з Сіднея розробили аналізатор кетонів у видихуваному повітрі, який може замінити тест на укол шпилькою у людей з діабетом 1 типу.

Інший австралійський винахід стверджує, що швидко аналізує дихання людини та виявляє летючі органічні сполуки, пов’язані з 22 різними захворюваннями, включно з діабетом, астмою та деякими видами раку легень.

Якщо навушники будуть працювати так само, це може вивести захист органів слуху на абсолютно новий рівень.