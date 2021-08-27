Французьке дослідження підказало ефективний спосіб не допустити зараження Covid-19 на підприємствах, в офісах і в школах, не переходячи на дистанційний режим. Суть – розділити колективи на дві групи, що змінюються.

Кілька дослідницьких інститутів, включаючи CNRS та Паризький університет, склали карту реальних контактних мереж, використовуючи дані з середньої та початкової шкіл, а також бізнесу у Франції. Завдання – перевірити, який метод часткової віддаленої роботи найбільш ефективно пом’якшить спалах.

Були розглянуті сценарії чергування особистої присутності щодня або щотижня, а також сценарії поділу трудових колективів або класів на дві групи, які змінюються щодня або щотижня.

На першому місці за ефективністю було зафіксовано чергування двох груп учнів або працівників щотижня. На другому – щоденна ротація двох частин, на які був розділений колектив.

Дослідники використовували інформацію про реальні взаємодії між людьми та моделювали поширення Covid-19, використовуючи відомі дані про поведінку вірусу.

Зрештою виявилося, що у початковій школі з режимом звичайної відвідуваності ймовірність того, що позитивний випадок призведе до спалаху, становить 27%, тобто один хворий учень може інфікувати не менше п’яти інших.

Але ця ймовірність впаде до 12%, якщо учнів класу розділити на дві групи, які змінюються щотижня. Ризик лише трохи вище для груп, які змінюються щодня – 12,3%.

Втім, ці стратегії працюють лише у тому випадку, коли кількість вірусу, що циркулює серед місцевого населення, залишається обмеженою.

Якщо середня кількість людей, інфікованих одним випадком, перевищує 1,7, жодна із цих стратегій, за винятком постійної роботи на дому, не здатна запобігти спалаху хвороби, наголошується в дослідженні.

Але якщо вірус поширюється зі швидкістю 1,4 нових випадків на кожну інфіковану людину, стратегії є задовільними і дозволяють стримувати епідемію.

Наступного тижня заплановано особисте повернення до школи всіх учнів Франції. За словами офіційних осіб, система щотижневої ротації груп, що застосовується до деяких середніх і старших шкіл у всій країні, може повернутися, якщо кількість нових випадків covid-19 знову почне зростати.