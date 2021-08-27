На Рівненщині від ускладнень, які викликав коронавірус померла 30-річна жінка. Вона була вагітна.

Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА Олег Вівсянник під час брифінгу 27 серпня.

За його словами, мешканка села Річки Рівненського району тривалий час перебувала у лікарні. Вона була у тяжкому стані з першого дня лікування у стаціонарі.

– Цей випадок нам відомий. Пацієнтка отримувала лікування у лікувально-профілактичному закладі, проте запобігти розвитку хвороби нам не вдалося, хоча ми постійно контролювали цей процес, – зазначив він.

Вівсянник додав, що у зв’язку з цим випадком проведуть службове розслідування, щоб встановити всі деталі перебування вагітної пацієнтки у лікувально-профілактичному закладі й те, як їй надали медичну допомогу.

Він додав, що нині спостерігають загальну тенденцію до збільшення кількості підтверджень у всій країні.

Станом на 27 серпня у Рівненській області зафіксували 47 нових випадків коронавірусу за добу. А в Україні загалом Covid-19 підтвердили у 2 032 людей. Померли від ускладнень 66 пацієнтів, а одужали – 1 253.

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