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Людмила Грубник |

Новий поріг подолано: в Україні за добу виявили 2 032 випадки Covid-19

коронавірус

Станом на 27 серпня 2021 року в Україні виявили 2 280 203 випадки коронавірусу. У країні подолано поріг у 2 тис. нових хворих, за добу таких – 2 032.

З-поміж них – 127 дітей та 46 медпрацівників.

За час пандемії в Україні 53 632 людини померли від вірусу, за добу – 66.

Подолали хворобу загалом 2 204 682 особи, за день – 1 253.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 903 521 ПЛР-тестування, протягом дня – 23 049.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (195), Донецькій (127) та Херсонській (124) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 58 випадків;
  • Волинська область – 26 випадків;
  • Дніпропетровська область – 98 випадків;
  • Донецька область – 127 випадків;
  • Житомирська область – 55 випадків;
  • Закарпатська область – 14 випадків;
  • Запорізька область – 72 випадки;
  • Івано-Франківська область – 88 випадків;
  • Київська область – 64 випадки;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 94 випадки;
  • Львівська область – 88 випадків;
  • Миколаївська область – 27 випадків;
  • Одеська область – 111 випадків;
  • Полтавська область – 51 випадок;
  • Рівненська область – 47 випадків;
  • Сумська область – 61 випадок;
  • Тернопільська область – 70 випадків;
  • Харківська область – 195 випадків;
  • Херсонська область – 124 випадків;
  • Хмельницька область – 99 випадків;
  • Черкаська область – 45 випадків;
  • Чернівецька область – 123 випадки;
  • Чернігівська область – 20 випадків.

коронавірус в Україні 27 серпня

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Коронавірус в Україні

На 26 серпня 2021 року в Україні виявили 2 278 171 випадок коронавірусу, добовий приріст – 1 581 новий хворий.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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