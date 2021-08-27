Станом на 27 серпня 2021 року в Україні виявили 2 280 203 випадки коронавірусу. У країні подолано поріг у 2 тис. нових хворих, за добу таких – 2 032.
З-поміж них – 127 дітей та 46 медпрацівників.
За час пандемії в Україні 53 632 людини померли від вірусу, за добу – 66.
Подолали хворобу загалом 2 204 682 особи, за день – 1 253.
За час поширення вірусу в Україні провели 11 903 521 ПЛР-тестування, протягом дня – 23 049.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (195), Донецькій (127) та Херсонській (124) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 58 випадків;
- Волинська область – 26 випадків;
- Дніпропетровська область – 98 випадків;
- Донецька область – 127 випадків;
- Житомирська область – 55 випадків;
- Закарпатська область – 14 випадків;
- Запорізька область – 72 випадки;
- Івано-Франківська область – 88 випадків;
- Київська область – 64 випадки;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 94 випадки;
- Львівська область – 88 випадків;
- Миколаївська область – 27 випадків;
- Одеська область – 111 випадків;
- Полтавська область – 51 випадок;
- Рівненська область – 47 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 70 випадків;
- Харківська область – 195 випадків;
- Херсонська область – 124 випадків;
- Хмельницька область – 99 випадків;
- Черкаська область – 45 випадків;
- Чернівецька область – 123 випадки;
- Чернігівська область – 20 випадків.
Коронавірус в Україні
На 26 серпня 2021 року в Україні виявили 2 278 171 випадок коронавірусу, добовий приріст – 1 581 новий хворий.