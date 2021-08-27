Станом на 27 серпня 2021 року в Україні виявили 2 280 203 випадки коронавірусу. У країні подолано поріг у 2 тис. нових хворих, за добу таких – 2 032.

З-поміж них – 127 дітей та 46 медпрацівників.

За час пандемії в Україні 53 632 людини померли від вірусу, за добу – 66.

Подолали хворобу загалом 2 204 682 особи, за день – 1 253.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 903 521 ПЛР-тестування, протягом дня – 23 049.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (195), Донецькій (127) та Херсонській (124) областях.

Статистика:

Вінницька область – 58 випадків;

Волинська область – 26 випадків;

Дніпропетровська область – 98 випадків;

Донецька область – 127 випадків;

Житомирська область – 55 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 72 випадки;

Івано-Франківська область – 88 випадків;

Київська область – 64 випадки;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 94 випадки;

Львівська область – 88 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 111 випадків;

Полтавська область – 51 випадок;

Рівненська область – 47 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 195 випадків;

Херсонська область – 124 випадків;

Хмельницька область – 99 випадків;

Черкаська область – 45 випадків;

Чернівецька область – 123 випадки;

Чернігівська область – 20 випадків.

Коронавірус в Україні

На 26 серпня 2021 року в Україні виявили 2 278 171 випадок коронавірусу, добовий приріст – 1 581 новий хворий.