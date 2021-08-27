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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Одна область України не відповідає зеленій зоні карантину

Скорая помощь

Станом на 27 серпня всі області України, як і раніше, перебувають у зеленій зоні карантину, і тільки в одній показник госпіталізацій через Covid-19 дещо перевищує норму.

Три дні тому такою областю була Львівщина, але зараз кількість госпіталізацій збільшилася на Івано-Франківщині. Вона становить 54,2%.

Нагадаємо, що норма госпіталізацій для зеленої зони становить 50%.

У двох областях – Львівській і Тернопільській – цей показник наразі трошки нижчий за норму: 48,3% і 48,5% відповідно.

Головний санітарний лікар Ігор Кузин стверджує, що зараз погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус є у всіх регіонах. Але в зоні ризику залишаються західні і східні області, де фіксують більше хворих, аніж в інших регіонах.

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Кузін повідомив, що в Україні у листопаді цього року можуть ввести локдаун через погіршення ситуації з Covid-19, коли країна наблизиться до червоної зони епідемічної небезпеки.

І хоча рішення щодо введення карантинних обмежень ухвалює місцева влада, локдаун може бути запроваджений на національному рівні у випадку погіршення загальної епідемічної ситуації.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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