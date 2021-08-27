Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Пандемія країні не загрожує: в Данії скасовують карантин

девушка с велосипедом

У Данії вирішили не продовжувати карантин, введений у зв’язку з пандемією коронавірусу. Уряд країни оголосив, що з 10 вересня карантинних обмежень у країні не буде.

Таке рішення уряд ухвалив тому, що в країні досягнуто високого рівня вакцинації населення.

Влада навіть оголосила, що в Данії коронавірусна інфекція наразі не є небезпечною для суспільства.

Пандемія в Данії перебуває під контролем, зазначив глава МОЗ Магнус Хойніке.

Але міністр пообіцяв, що коли пандемія знову почне загрожувати суспільству, то усі необхідні в такому випадку заходи будуть застосовані.

Статистика МОЗ Данії свідчить, що у країні повністю вакциновано понад 4,1 млн людей, що становить 79% населення.

Читайте
Спалах штаму Дельта у Сіднеї: у місті розгортають мобільні госпіталі

Крім того, за весь час пандемії в країні було зафіксувано 340 тис. випадків зараження коронавірусом, померли в результаті Covid-19 понад 2,5 тис. осіб.

В Україні можуть запровадити певні обмеження для українців, які не хочуть вакцинуватися від коронавірусу. Але це може бути лише тоді, коли щеплення отримають не менше 50% населення країни, пообіцяв головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Джерело:  МОЗ Данії.

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка