Які вітаміни особливо важливі в осінній період? Чому їх потрібно приймати, навіть незважаючи на те, що влітку ми підкріпили організм свіжими овочами і фруктами? На ці та інші запитання на прохання Фактів ICTV відповіла сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

– Як би ми не старалися, але збагатитися про запас вітамінами у щедрий літній сезон не вийде, – зазначає Людмила Сердюк.

За її словами, необхідність у вітамінах особливо актуальна восени, коли висока небезпека простудних захворювань. В іншому випадку нестача вітамінів значно ускладнить перебіг бактеріальних і вірусних патологій, зрозуміло, зокрема й коронавірусних.

Важливо усвідомлювати, що далеко не всі вітаміни і мінерали, необхідні для підтримки організму і його захисту від патогенних вірусів, можна отримати з овочами та фруктами. Тому варто звернути увагу на вітамінно-мінеральні комплекси, які продаються у аптеках.

Як зрозуміти, що вітамінів не вистачає

– Візуально нестача вітамінів помітна за станом нігтів, волосся і шкіри. Нігті й волосся стають ламкими і сухими, шкіра тьмяніє та лущиться, – говорить терапевт загальної практики.

Також серед ознак нестачі вітамінів – швидка стомлюваність, складнощі з концентрацією уваги і пам’яттю, відсутність апетиту, депресивний стан, розлади шлунково-кишкового тракту, ломота у тілі, іноді – судоми в ногах.

Всі ці симптоми є підставою для візиту до свого сімейного лікаря. Він допоможе підібрати комплекс вітамінів, який підійде саме вам.

Головні вітаміни осені

Вітамін A приводить до норми обмін речовин, працює як антиоксидант, помітно освіжає шкіру і її придатки.

приводить до норми обмін речовин, працює як антиоксидант, помітно освіжає шкіру і її придатки. Вітамін Е дуже важливий для стану судин. Цей вітамін лікарі позиціонують як потужний стимулятор імунної системи.

дуже важливий для стану судин. Цей вітамін лікарі позиціонують як потужний стимулятор імунної системи. Вітамін С ефективно очищає організм від токсинів, бере участь в активізації імунних клітин і у процесі кровотворення.

ефективно очищає організм від токсинів, бере участь в активізації імунних клітин і у процесі кровотворення. Вітамін B6 важливий для нашого емоційного стану, сприяючи поліпшенню роботи нервової системи, нормалізації емоційного фону, підвищенню працездатності.

важливий для нашого емоційного стану, сприяючи поліпшенню роботи нервової системи, нормалізації емоційного фону, підвищенню працездатності. Вітамін B12 необхідний для збалансованої роботи шлунково-кишкового тракту.

необхідний для збалансованої роботи шлунково-кишкового тракту. Вітамін D ключовий для здоров’я нігтів, волосся, шкіри. Є важливим елементом для активізації роботи імунної системи.

Слід розуміти, що всі ці вітаміни не виробляються організмом. Ось чому їх треба приймати курсами за призначеним лікарем дозуванням.

Продукти, які ми вибираємо

Але й нехтувати овочами і фруктами ні в якому разі не можна, оскільки тільки натуральні нутрієнти найкраще засвоюються організмом. Крім того, саме в сезонних дарах природи найнижчий рівень сільськогосподарських хімікатів.