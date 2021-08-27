Науковці в Узбекистані вирощують помідори з вакциною від коронавірусу. Вони розпочали експеримент у січні 2021 року, вже через два місяці томати будуть готові до вживання.

Дослідження проводять фахівці з Центру геноміки та біоінформатики Академії наук Узбекистану.

Вони клонували частину клітини коронавірусу і ввели її у рослину. Плоди, які з’являться унаслідок цього експерименту, можуть нібито виділяти вакцину від коронавірусу, пишуть місцеві ресурси.

Поки що вони займалися вирощуванням 19 томатів, урожай можна буде збирати через два місяці.

Науковці вважають, що такі помідори можуть стати альтернативою традиційному проведенню вакцинації від коронавірусу.

Експеримент поки що триває, і говорити про ефективність томатів у боротьбі з коронавірусом дуже рано. Також поки що точно невідомо, який вплив вони будуть чинити на організм людини.

За інформацією ресурсів Узбекистану, цю розробку повинні ще оцінити експерти ВООЗ. Хоча поки що не зрозуміло, чи будуть взагалі науковці з Узбекистану ділитися нею зі світом.

Джерело: Zamon