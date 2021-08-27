Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Помідори з вакциною від Covid-19: в Узбекистані вирощують незвичайні плоди

помідор

Науковці в Узбекистані вирощують помідори з вакциною від коронавірусу. Вони розпочали експеримент у січні 2021 року, вже через два місяці томати будуть готові до вживання.

Дослідження проводять фахівці з Центру геноміки та біоінформатики Академії наук Узбекистану.

Вони клонували частину клітини коронавірусу і ввели її у рослину. Плоди, які з’являться унаслідок цього експерименту, можуть нібито виділяти вакцину від коронавірусу, пишуть місцеві ресурси.

Поки що вони займалися вирощуванням 19 томатів, урожай можна буде збирати через два місяці.

Науковці вважають, що такі помідори можуть стати альтернативою традиційному проведенню вакцинації від коронавірусу.

Читайте
Розриває мембрану Covid-19: у Мексиці створили маску, яка нейтралізує вірус

Експеримент поки що триває, і говорити про ефективність томатів у боротьбі з коронавірусом дуже рано. Також поки що точно невідомо, який вплив вони будуть чинити на організм людини.

За інформацією ресурсів Узбекистану, цю розробку повинні ще оцінити експерти ВООЗ. Хоча поки що не зрозуміло, чи будуть взагалі науковці з Узбекистану ділитися нею зі світом.

Джерело: Zamon

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка