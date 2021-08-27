У мешканки Харкова підтвердили захворювання на тропічну малярію.

42-річна жінка 16 серпня 2021 року повернулася з Нігерії до України. Під час перебування у країні у неї не було жодних симптомів хвороби, проте комарі її кусали.

Водночас індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду до Нігерії і під час перебування у цій країні вона не проводила.

Після повернення до України хвороба також не одразу дала про себе знати. Лише 20 числа харків’янка почала страждати від загальної слабкості, головного болю, підвищення температури до 38,5°.

До лікарів вона звернулася лише 24 серпня. Її госпіталізували, після проведення обстеження фахівці виявили малярію.

Хворій надали необхідну медичну допомогу. За місцем її проживання провели комплекс протиепідемічних заходів.

Протягом 2020 і 2021 років у Харківській області виявили дев’ять завезених випадків малярії, два з них – летальних.

За даними ВООЗ, малярія – це небезпечне для життя людини захворювання, яке викликають паразити. Зараження відбувається через укус комара виду Anopheles. Водночас є профілактичні заходи проти малярії, її також можна вилікувати.

Джерело: Харківський обласний лабораторний центр