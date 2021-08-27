В Україні новий рекорд з вакцинації – 173 тис. щеплень за добу. Разом з тим встановлено два антирекорди: виявлено 2 тис. інфікованих на коронавірус та зафіксовано 66 летальних випадків.

Це найбільші показники з початку червня. Про це Михайло Радуцький, голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, написав на своїй сторінці у Facebook.

Однією з причин погіршення ситуації в країні Радуцький вважає ігнорування карантинних обмежень. Все більше людей заповнює транспорт, відвідує магазини та перебуває у закритих приміщеннях без маски.

Працівники сфери обслуговування все частіше використовують замість маски захисні щитки, які прикривають рот і ніс.

Вчені дослідили ці засоби захисту та встановили, що вони не є альтернативою медичним маскам. Ці мініатюрні щитки змінюють напрям руху потоку повітря, яке ми видихаємо. Але в закритих приміщеннях це не допомагає убезпечитися від зараження.

– Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила два закони щодо відповідальності за порушення маскового режиму, – пише Михайло Радуцький.

Штраф за недотримання карантинних обмежень становить:

для громадян – від 170 до 255 грн;

для юридичних осіб – від 3,4 тис грн до 5,1 тис грн.

Так, українці втомились від карантинних обмежень. Частина людей уже отримала по дві дози вакцини від Covid-19.

– Але вимога законодавства незмінна для всіх – у нас заборонене перебування в громадських спорудах і транспорті (це не стосується громадських місць на відкритому повітрі) без засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, – підкреслює Радуцький.

Таким чином, маска на підборідді, пластиковий щиток дорівнюють відсутності маски. Голова комітету закликає працівників поліції посилити контроль за дотриманням маскового режиму.

Данці вакцинували 79% населення, і наразі їм не потрібні не лише маски і щитки. У Данії вирішили не продовжувати карантин, введений у зв’язку з пандемією коронавірусу. Уряд країни оголосив, що з 10 вересня карантинних обмежень у країні не буде.

Джерело: Радуцький