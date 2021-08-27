Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 27 серпня 2021

У світі станом на 27 серпня підтвердилося 215,7 млн випадків Covid-19, а за добу – 258 тис.

Коронавірус в Україні

Станом на 27 серпня 2021 року в Україні виявили 2 280 203 випадки коронавірусу. У країні подолано поріг у 2 тис. нових хворих, за добу таких – 2 032. З-поміж них – 127 дітей та 46 медпрацівників.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (195), Донецькій (127) та Херсонській (124) областях.

Святкування Дня Незалежності України прогнозовано призвело до погіршення епідситуації у країні. І хоча показники добового приросту та летальності зростали протягом липня і серпня, проте одразу ж після свята Україна опинилася у п’ятірці країн Європи, де найбільше смертей від коронавірусу.

Станом на 27 серпня всі області України, як і раніше, перебувають у зеленій зоні карантину, і тільки в одній показник госпіталізацій через Covid-19 дещо перевищує норму. Три дні тому такою областю була Львівщина, але зараз кількість госпіталізацій збільшилася на Івано-Франківщині. Вона становить 54,2%.

Пандемія коронавірусу у світі триватиме ще від двох до п’яти років. Таку думку висловив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. За його словами, у 2021 році коронавірус точно не закінчиться. Світові необхідна загальна світова стратегія профілактики та лікування.

Українські школи не готові до нового навчального року. Поки що у країні відчиняють навчальні заклади, вони продовжать працювати й у разі погіршення епідситуації, якщо 80% персоналу вакциновані.

В Україні затвердили нові карантинні заходи у дитячих садках. Відтепер температуру тіла у дітей перевірятимуть тільки на вході, а раніше її треба було вимірювати кожні чотири години.

Різке зростання захворюваності в Україні та скасування карантину в Данії: Covid-новини 27 серпня / 2 фотографии

Коронавірус у світі

У Мексиці науковці створили маску, яка нейтралізує коронавірус. Під час розробки засобу індивідуального захисту вони використали наношари срібла і міді. За інформацією науковців, під час контакту з ними мембрана коронавірусу розривається, через що пошкоджується його РНК. Винахід назвали SakCu (Sak – означає срібло, а Cu – хімічний символ міді).

Науковці в Узбекистані вирощують помідори з вакциною від коронавірусу. Вони розпочали експеримент у січні 2021 року, вже через два місяці томати будуть готові до вживання. Дослідження проводять фахівці з Центру геноміки та біоінформатики Академії наук Узбекистану.

У Данії вирішили не продовжувати карантин, введений у зв’язку з пандемією коронавірусу. Уряд країни оголосив, що з 10 вересня карантинних обмежень у країні не буде. Таке рішення уряд ухвалив тому, що в країні досягнуто високого рівня вакцинації населення.

США. Американські вчені опублікували дані вивчення поствакцинального досвіду вагітних і матерів, що годують грудьми. Висновок – вакцини проти Covid-19 добре переносяться і тими, й іншими, а також жінками, які планують вагітність.