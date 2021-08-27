У Мексиці науковці створили маску, яка нейтралізує коронавірус.

Її розробили фахівці у Національному автономному університеті Мексики (UNAM).

Під час розробки засобу індивідуального захисту вони використали наношари срібла і міді. За інформацією науковців, під час контакту з ними мембрана коронавірусу розривається, через що пошкоджується його РНК.

Винахід назвали SakCu (Sak – означає срібло, а Cu – хімічний символ міді).

Під час дослідження науковці з’ясували, що в умовах високого вірусного навантаження Covid-19 зникав із засобу приблизно за вісім годин.

Якщо його концентрація була низькою, його ознак не фіксувалося вже через дві години.

Ця маска є багаторазовою, зазначають розробники. Її можна навіть прати до 10 разів без втрати захисних властивостей.

Через поширення коронавірусу у світі фахівці радять продовжувати носити захисні засоби. Рекомендація залишається чинною навіть після отримання вакцини. Лише шляхом дотримання карантинних заходів та імунізації можна подолати вірус.

Джерело: The Guardian