Ризик побічних ефектів значно вищий і триваліший після зараження вірусом SARS-CoV-2, ніж після будь-якої вакцини. Такого висновку дійшли вчені з Оксфордського університету після проведеного дослідження тромбоцитопенії (стану з низькою кількістю тромбоцитів) і тромбоемболічних подій (згустків крові) після вакцинації від Covid-19.

– Люди повинні знати про підвищені ризики після вакцинації проти Covid-19 і негайно звертатися по медичну допомогу, якщо в них розвиваються симптоми, але також вони повинні знати, що ризики значно вищі протягом більш тривалих періодів часу, якщо вони заразяться SARS-CoV-2, – зазначила професор клінічної епідеміології та загальної практики Оксфордського університету Джулія Хіппіслі-Кокс.

Всі вакцини проти коронавірусу, які наразі використовуються, пройшли рандомізовані клінічні випробування, які навряд чи будуть достатньо масштабними для виявлення дуже рідкісних побічних ефектів.

Коли рідкісні події виявляються, регулюючі органи проводять аналіз ризику і користі від ліків для порівняння ризиків небажаних явищ при вакцинації з перевагами запобігання захворювання – в цьому випадку Covid-19.

Вчені порівняли частоту небажаних явищ після щеплення вакцинами Pfizer-BioNTech і Oxford-AstraZeneca з частотою таких самих подій після позитивного результату тесту на SARS-CoV-2.

Вони використовували електронні медичні карти для оцінки короткострокових ризиків (протягом 28 днів) госпіталізації з тромбоцитопенією, венозною тромбоемболією (ВТЕ) і артеріальною тромбоемболією (АТЕ), посилаючись на дані, зібрані по всій Англії в період з 1 грудня 2020 року по 24 квітня 2021року.

Іншими вивченими результатами були тромбоз венозного синуса головного мозку (CVST), ішемічний інсульт, інфаркт міокарда та інші рідкісні артеріальні тромботичні події.

– Електронні медичні записи, що містять докладні записи про вакцинації, інфекції, результати і фактори, що впливають на ситуацію, надали нам багате джерело даних, яке дозволяє провести ретельну оцінку цих вакцин і порівняти з ризиками, пов’язаними з інфекцією Covid-19, – зазначає Хіппіслі-Кокс.

Автори детально описують наступні обмеження свого дослідження:

обмеження аналізу тільки першою дозою вакцини;

коротке вікно вакцинації;

відсутність офіційного судового рішення за звичайними результатами, а також можливість неправильної класифікації результатів або впливу;

госпіталізації, при яких пацієнти перебували в лікарні до дати закінчення дослідження, виключалися.

Однак вони вважають, що будь-яка систематична помилка, якщо вона присутня, швидше за все, не зміниться щодо кожної вакцини, і тому навряд чи це вплине на порівняння між вакцинами.

– Вітаємо команду з Оксфорда, яка працювала з колегами зі всієї Великобританії над цим важливим дослідженням, – заявив директор відділу досліджень даних у галузі охорони здоров’я Великої Британії Ендрю Морріс.

За його словами, це справжня наука про здоров’я в дії – використання безпечних, великомасштабних, пов’язаних наборів даних для отримання реальної інформації про безпеку Сovid-вакцини.

На думку професора досліджень та розвитку первинної медичної допомоги та директора Інституту Ашера в Единбурзькому університеті Азіза Шейха, це величезне дослідження чітко підкреслює важливість вакцинації для зниження ризику згортання крові та кровотеч у людей, а також значну користь для громадського здоров’я, яку приносить вакцинація проти Covid-19.