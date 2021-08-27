Восени, з початком навчального року 2021/2022 ситуація з коронавірусом в Україні значно погіршиться, вона може бути навіть гіршою, ніж на початку року.

Такий прогноз озвучив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

– Щодо дітей, школярів, то загалом ситуація, найімовірніше, буде стрімко погіршуватися і може бути набагато гіршою, ніж на початку 2021 року. Гадаю, що схема адаптивного карантину з поділом на зони, де передбачається навчання у зеленій зоні, мабуть, недовго проіснує. Люди хворітимуть, треба буде запроваджувати нові карантинні зони й припиняти навчання в школах, – зазначив Федір Лапій.

За його словами, ситуація зі спалахом коронавірусу у таборі Молода гвардія під Одесою підтверджує цю думку.

Щоб цього не сталося, треба мінімізувати контакти між людьми.

Але тут виникає інша проблема, адже в умовах навчання онлайн через пандемію коронавірусу значно втрачається якість освітнього процесу, що негативно відображається на рівні знань дітей.

У новому навчальному році учні підуть до школи та будуть навчатися офлайн. Передбачено, що школи не зачинятимуться навіть під час переходу регіону чи населеного пункту до червоної зони карантину, якщо 80% персоналу вакциновані.

Але експерти прогнозують, що через циркуляцію штаму Дельта школи недовго залишатимуться відчиненими, і дітей знову змусять вчитися віддалено.