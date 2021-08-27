Пандемія коронавірусу у світі триватиме ще від двох до п’яти років. Таку думку висловив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань.

За його словами, у 2021 році коронавірус точно не закінчиться. Світові необхідна загальна світова стратегія профілактики та лікування.

– Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п’яти. Поки не з’явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування, – зазначив Кузін.

Санлікар стверджує, що нині вірус швидко мутує і кожного місяця світ може стикатися з новими штамами. Проте він наголосив, що наука не стоїть на місці, з’являються нові вакцини для боротьби з хворобою.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я раніше наголошували, що глобальна пандемія коронавірусу у світі завершиться не раніше середини 2022 року. Її можна перемогти, коли вакцинуються щонайменше 70% населення.

Кузін також розповів, що в Україні поки не планують скасовувати масковий режим. Українці носитимуть маски до подолання пандемії коронавірусу.

Він припустив, що локдаун в Україні можуть запровадити у листопаді. Це може статися, якщо країна наблизиться до червоної зони епідемічної небезпеки.

Але карантинні обмеження можна відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити, якщо українці вакцинуватимуться від коронавірусу та дотримуватимуться соціальної дистанції.

Джерело: BBC Україна