У відділенні кардіохірургії Олександрівської клінічної лікарні Києва провели операцію з імплантації у серце механічного пристрою для перекачування крові.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації. Це вже третя успішна операція, яка проводиться у цій лікарні з імплантації LVAD моделі Heart Mate 3 пацієнтам в термінальній стадії серцевої недостатності.

Операцію провели 50-річному чоловікові, якого госпіталізували до відділення кардіохірургії у серпні 2021 року. Він звернувся у лікарню зі скаргами на виражену задишку у стані спокою, що посилювалася під час фізичного навантаження (ходьба до 50 метрів), виражену загальну слабкість та набряки нижніх кінцівок.

Лікарі з’ясували, що пацієнт страждає на гіпертонічну хворобу понад п’ять років, переніс інфаркт міокарда, після чого через деякий час почав відчувати різке погіршення самопочуття.

З 2019 року чоловік частіше потрапляє до медзакладів за невідкладними показами з приводу гострої декомпенсації серцевої недостатності. Йому імплантували кардіовертер-дефібрилятор через часті напади аритмії, але лікування не дало позитивного результату.

Тому лікарі вирішили імплантувати LVAD Heart Mate 3.

Операції з імплантації механічного серця в Олександрівській клінічній лікарні проводять завдяки програмі КМДА Здоров’я киян, яку повністю фінансує місто. В адміністрації додали, що програма дає шанс пацієнтам з серцевою недостатністю на повернення до активного способу життя.

Нещодавно у кардіохірургії Інституту Амосова розпочали проводити операції на серці, які збережуть або повернуть якість життя 300 тис. українців.

Фахівці допомагатимуть пацієнтам із миготливою аритмією, яка є однією з причин інсульту. В Україні страждають від неї та перебувають у зоні ризику орієнтовно 700-800 тис. людей.