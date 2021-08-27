У США знову збільшується кількість нових випадків інфікування коронавірусом, госпіталізацій та смертей. Це пов’язано з поширення небезпечного штаму Дельта, який стає домінантним у країні.

За словами представників громадської охорони здоров’я, більшість людей, яких госпіталізують з Covid-19 та які помирають від цієї хвороби, не були повністю вакциновані.

Директор центрів з контролю і профілактики захворювань Рошель Валенскі стверджує, що понад 97% госпіталізацій з коронавірусом припадає на невакцинованих людей.

На початку липня головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі повідомив, що 99,2% смертей від Covid-19 припадає саме на людей, які не вакцинувалися.

Він додав, що вакцини від Covid-19, які використовують у США, – Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson, довели свою ефективність проти всіх штамів вірусу. І хоч вони відрізняються ефективністю, але вони здатні захистити організм від важкого перебігу хвороби та смерті.

Фаучі наголосив, що вакцини не ефективні проти Covid-19 на 100%, тому люди, які отримали щеплення, також можуть хворіти. Але у них хвороба проявлятиметься легкими симптомами.

Станом на 27 серпня у США зафіксували за все час пандемії 39,3 млн випадків коронавірусу. А за добу – понад 169 тис. Водночас померли від хвороби понад 436 тис. пацієнтів, а за останні 24 години – 1 215.

Джерело: Cnet