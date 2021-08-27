Українські школи не готові до нового навчального року. Поки що у країні відчиняють навчальні заклади, вони продовжать працювати й у разі погіршення епідситуації, якщо 80% персоналу вакциновані.

Але ситуація із визначенням кількості вакцинованих співробітників непроста, і незрозуміло, як саме видаватимуться накази про переведення шкіл на дистанційну форму навчання.

– Постанова Кабміну визначає, що 80% працівників закладу освіти має бути вакциновано. Але ця постанова не закладає жодних механізмів з’ясування кількості вакцинованих. У МОЗ нам відповіли, що вносити відомості про вакцинацію працівників незаконно, оскільки вакцинація не є обов’язковою. Так само незрозуміло, як це верифікувати і перевести у розпорядчі документи, тобто на підставі чого будуть видавати наказ про переведення школи на дистанційне навчання, – зазначив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов під час обговорення, організованого Cedos.

Крім того, й досі наявні проблеми з технічним забезпеченням учителів та учнів під час навчання вдома.

– Не у всіх дітей є смартфони, деякі батьки роблять пріоритетними домашні справи, особливо це стосувалося дівчат. Майже третина учнів проживають у сільській місцевості, у них був гірший доступ до освіти вже раніше. Під час пандемії це лише погіршилось, – повідомила очільниця програми Навчай для України Оксана Матіяш.

Про неготовність шкіл до нового навчального року в умовах пандемії розповіла й співзасновниця ГО Смарт освіта Оксана Макаренко.

– Що мені дає підстави говорити, що ми не готові до нового навчального року, – це відсутність планів подолання освітніх втрат. МОН переклало цю відповідальність на школи, але незрозуміло, у який спосіб, і у більшості закладів це взагалі не робиться, – зазначила вона.

Джерело: Cedos